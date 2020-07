Aprilia, sfugge al controllo della madre e si mette a camminare sulla Pontina. Salvata bimba di 8 anni

La madre si era fermata a fare carburante in una stazione di servizio di Aprilia, sulla Pontina, ma quando è ripartita la bambina non c’era più: era scesa e lei non se ne era accorta. Pensava stesse dormendo. Attimi di puro terrore per la madre, ieri pomeriggio alle 18:30 che, appena si è accorta dell’assenza della figlia, il tempo di fare inversione di marcia ed è tornata alla stazione di servizio.

La Polizia stradale, avvisata dagli automobilisti di passaggio, si è subito messa alla ricerca della piccola. Secondo le segnalazioni, la bambina camminava a bordo strada, in una situazione di estremo pericolo dato il volume di traffico e la velocità a cui passano le auto sulla strada regionale.

I poliziotti di Aprilia l’hanno trovata al km 36: hanno fatto rallentare il traffico e hanno recuperato la bambina, riportandola nell’area di servizio, dove poi è tornata la madre. Tutto è successo in appena un quarto d’ora. Per fortuna che è stato tempestivo l’intervento: la bambina ha detto che avrebbe attraversato la strada di lì a poco.