Aprilia, ubriaco al volante finisce contro l’autovelox: denunciato

Completamente ubriaco al volante, un indiano di 23 anni era alla guida di un’auto sulla Pontina, nel territorio di Sabaudia, quando è finito contro un autovelox a bordo strada. Erano circa le 2:30 della notte scorsa. L’incidente si è verificato al km 94+500.

Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno trovato l’Audi A4 – vuota – schiantata contro il dispositivo di rilevamento della velocità fisso. Il giovane, che non aveva mai conseguito la patente, è stato ritrovato in mezzo alle campagne circostanti in stato di ebbrezza ed è stato denunciato. L’auto è risultata rubata.