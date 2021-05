Sorpreso a cedere una dose si droga, cerca di fuggire da una pattuglia della Polizia di Stato rischiando di investire un agente trascinato con l’auto. Arrestato un pusher di 42 anni ad Aprilia.

E’ accaduto a metà mattinata, durante un servizio mirato al contrasto di illecito di sostanze stupefacenti, da parte degli del commissariato di Albano, diretto da Antonio Masala. Passando per Aprilia la pattuglia ha notato un individuo che con fare sospetto si aggirava in strada in nervosa attesa.

Il tempo di appostarsi e notare che dopo pochi minuti l’uomo è stato affiancato da un’ Audi. Soldi al conducente, che ha consegnato all’uomo un oggetto.

Subito il blitz dei poliziotti, che hanno cercato di bloccare l’auto, ma il conducente è subito ripartito trascinando per alcuni metri uno degli agenti che si era avvicinato al finestrino. Si è trattato però di una breve corsa contro la macchina della Polizia di Stato, durante la quale ha cercato di disfarsi di un piccolo involucro di eroina gettandolo in terra.

Durante le successive perquisizioni sono stati sequestrati, oltre al materiale per il confezionamento dello stupefacente, 3 documenti, 2 appartenenti a terze persone ed uno dalla presumibilmente falso, su cui gli investigatori stanno facendo accertamenti.

I poliziotti sono dovuti ricorrere alla cure del pronto soccorso, riportando una prognosi di 10 giorni cadauno.

Al termine delle incombenze di rito il pusher è stato arrestato; la misura pre-cautelare è stata convalidata dal Tribunale di Latina, che ha condannato lo spacciatore applicandogli gli arresti domiciliari.