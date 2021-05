Terracina: Nuovo Piano Regolatore del Porto, le parole del vicesindaco Marcuzzi

Per il prossimo giovedì 20 maggio è convocata la riunione congiunta delle commissioni Urbanistica e Attività Produttive del Comune di Terracina per la predisposizione degli atti finalizzati alla successiva adozione del nuovo Piano Regolatore del Porto (PRP).

“Potenziamento delle strutture e dei collegamenti. Puntiamo alla realizzazione di una stazione marittima” queste le parole di esordio del vicesindaco Marcuzzi che aggiunge:

“Il PRP punta a migliorare le attività portuali e a collegarle al resto della città per valorizzarne il potenziale turistico, commerciale e di intrattenimento. Si tratta di obiettivi ambiziosi per il cui raggiungimento è necessario attuare una serie di misure fondamentali”

Questi alcuni punti messi al vaglio: l’introduzione di nuovi collegamenti carrabili e ciclo-pedonali; potenziamento della rete di collegamenti marittimi con le località rivierasche limitrofe e lo sfruttamento del mare come via di comunicazione; riqualificazione delle aree verdi esistenti e l’introduzione di nuove, attrezzate anche per iniziative di intrattenimento ed eventi.

“La commissione congiunta arriverà agli atti conclusivi, facendo il punto della situazione con i portatori di interessi. Una volta conclusi gli incontri in audizione – prosegue l’assessore all’Urbanistica Pierpaolo Marcuzzi – le commissioni esprimeranno il parere sul documento finale e l’atto sarà adottato dal Consiglio Comunale per essere inviato alla Regione Lazio. È intenzione dell’Amministrazione inserire l’area portuale nelle perimetrazioni dell’art. 2 della rigenerazione urbana: si punta a proporre la demolizione di tutte le strutture fatiscenti presenti nell’area portuale e a convertirle in un unica stazione marittima, come già illustrato nelle prime due riunioni degli Stati Generali dell’Urbanistica. Sono decenni – conclude il vicesindaco – che si parla di grande opere al porto e la rigenerazione urbana fornisce lo strumento per realizzare una efficiente stazione marittima”.