Covid, 48 nuovi casi in provincia. Vaccini alla ex Rossi Sud, 250 al giorno

Registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina, 48 nuovi casi positivi al Coronavirus. Fortunatamente nessun decesso è stato registrato nelle città della provincia.

In dettaglio qui di seguito i nuovi casi per città:

9 Aprilia

8 Latina

8 Cisterna

4 Cori

3 Pontinia

2 Sezze

2 Priverno

2 Formia

1 Fondi

1 Gaeta

1 Minturno

1 Monte San Biagio

1 Sabaudia

1 San Felice Circeo

1 Santi Cosma e Damiano

1 Sermoneta

1 Sonnino

1 Terracina

Hub alla ex Rossi Sud

Attivo da questa mattina l’ hub vaccinale all’Expolatina lungo la Strada dei Monti Lepini (ex Rossi Sud). Verranno somministrare 250 dosi Pfizer al giorno.

Il primo lotto è di 3100 dosi, in attesa delle successive. Il prossimo hub in provincia verrà attivato l’Abbvie, azienda lungo la Statale Pontina, a Campoverde, nel Comune di Aprilia.