Aprilia, trovato con 1,8 chili di marijuana: arrestato un 40enne

Un 40enne di Roma è stato arrestato ad Aprilia per spaccio di droga. Questa mattina, poco dopo le 8, i carabinieri di Aprilia, coadiuvati dal personale del nucleo Cinofili di Roma, sono intervenuti a Campoverde e durante una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo hanno trovato 1,8 chili di marijuana già essiccata nonché materiale per la coltivazione delle piante e per il confezionamento in dosi.

L’arrestato è stato trasferito presso il carcere di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.