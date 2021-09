Aprilia, armato di pistola e coltello tenta la fuga dai carabinieri

I Militari del Comando locale di Aprilia hanno tratto in arresto un 33 enne, pregiudicato del posto, colto in flagranza di reato e accusato per il possesso illecito d’armi con relativo munizionamento nonché violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Durante il proprio servizio, i carabinieri hanno notato l’uomo, che alla loro vista ha subito cercato di dileguarsi, il suo comportamento sospetto ha allertato gli agenti che hanno tentato di fermarlo per un controllo, ma lo stesso opponendo loro resistenza ha tentato la fuga venendo bloccato in seguito dopo una breve colluttazione.

Il sogetto è stato sottoposto ad una perquisizione, nel suo marsupio sono stati trovati e posti sotto sequestro una pistola calibro 22 con 2 proiettili ed un coltello a serramanico con congegno a molla.

Il giovane 33enne è stato arrestato e posto ai domiciliari presso la propria abitazione in attesa del processo.