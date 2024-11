Arbitri, Cristiano Partuini nuovo Presidente AIA di Latina

Cristiano Partuini è il nuovo Presidente AIA della Sezione di Latina. Come riportato dalla nota stampa diffusa dall’Associazione Italiana Arbitri, si conclude dunque il lungo capitolo sotto la guida dell’ormai ex Presidente Fiore Pressato, eletto nel 2009, a cui succede proprio l’elezione di Partuini.

Questo il comunicato diffuso dall’AIA:

“Giovedì 7 novembre, l’Assemblea Sezionale Elettiva della Sezione AIA di Latina ha segnato un momento di grande rilevanza per tutti i suoi associati. Con un clima di gratitudine, riconoscimento e fiducia si è concluso un lungo capitolo sotto la guida del Presidente Fiore Pressato, eletto nel 2009, e ne è iniziato uno nuovo con l’elezione di Cristiano Partuini. Con quasi l’unanimità dei consensi, Cristiano ha ricevuto il sostegno della Sezione, una dimostrazione tangibile dell’unità e della fiducia nei suoi confronti.

Dopo quasi quindici anni alla guida della Sezione di Latina, Fiore Pressato lascia un’eredità importante. La sua presidenza è stata caratterizzata da impegno, dedizione e un profondo senso di responsabilità verso la crescita e il benessere della sezione. Durante il suo mandato, Pressato ha saputo costruire un ambiente coeso ed ha sempre agito per favorire la crescita degli associati, coinvolgendoli in tutte le attività e sostenendoli nelle loro ambizioni. Ha operato con passione e trasparenza, lavorando ogni giorno per rappresentare al meglio la Sezione e portarla ad ottenere riconoscimenti a tutti i livelli.

Il suo operato non ha riguardato solo l’amministrazione della Sezione ma anche l’ispirazione e la motivazione. Pressato è stato un esempio di integrità e un modello di impegno, un Presidente capace di ascoltare e di accogliere le esigenze di tutti. Questo ha reso la Sezione una seconda casa per molti associati, un luogo dove sentirsi supportati e valorizzati.

Partuini porta con sé una serie di idee innovative e coraggiose, volte alla crescita sezionale e alla responsabilizzazione dell’intera Sezione, oltre che del Consiglio Direttivo. Una delle sue prime linee guida sarà infatti quella di creare un coinvolgimento diffuso e attivo: tutti gli associati dovranno sentirsi parte dell’organizzazione delle attività e partecipare alla vita della Sezione. Questa nuova impostazione ha l’obiettivo di promuovere il senso di appartenenza e di rendere tutti partecipi del successo della sezione.

Il nuovo Presidente ha espresso il desiderio di favorire la cooperazione e l’innovazione, elementi chiave per rendere la Sezione di Latina un punto di riferimento ed un esempio da seguire. La sua visione è orientata al futuro, con l’obiettivo di promuovere un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante per tutti”.