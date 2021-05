Ciclismo, domani a Doganella la 4° tappa del Giro dell’Agro Pontino

Il settore ciclistico Opes Latina ha ripreso le attività a vele spiegate, nel rispetto di tutte le normative vigenti.

Anche in questo weekend è infatti in programma la tappa domenicale del “Giro dell’Agro Pontino” che animerà la mattinata in una nuova località, che sarà stavolta Doganella.

Ad andare in scena, il Trofeo Veloteam Latina, a cura dell’omonima società che vedrà in sella alle due ruote tanti appassionati del settore.

Domenica 30 maggio sarà la quarta tappa di calendario, con un percorso che prenderà piede alle ore 9 con partenza dal Bar Brandelloni in Largo Galamini a Doganella.

Il giro attraverserà Largo Galamini, via Ninfina, via Armellini, via Castellone, via Alessandro III, via Corana, via Celestino II e ritorno su via Ninfina.

Saranno 70 i km totali suddivisi in 10 giri da 7 km l’uno.

Il Giro dell’Agro Pontino fa parte degli eventi di interesse nazionale e si realizza nel rispetto delle norme anti-covid in linea con tutte le misure volte al contrasto della diffusione della pandemia. La partecipazione è riservata agli atleti delle squadre iscritte.

Le iscrizioni potranno avvenire solamente online entro il venerdì prima della gara alle ore 22 e non si accetteranno adesioni la mattina presso il ritrovo gara. Inoltre, tutti i partecipanti saranno tenuti a consegnare la mattina della gara, un’apposita autocertificazione Anti-Covid.

Per tutte le informazioni consultare i canali social dedicati agli eventi ciclistici Opes 2021 e su www.opeslatina.it