Arresti a Sabaudia, le reazioni della politica e delle associazioni

Non sono mancate le reazioni da parte del mondo della politica e da parte delle associazioni dopo gli arresti di questa mattina a Sabaudia che hanno coinvolto tra gli altri il Sindaco di Sabaudia Giada Gervasi e il consigliere comunale Sandro Dapit.

Il sindaco verra sostituito verrà sostituita dal vicesindaco Alessio Sartori.

Da parte della Maggioranza e degli Assessori Comunali è arrivato il pieno sostegno: “Piena fiducia nell’operato del Sindaco e del consigliere comunale nei confronti dei quali esprimiamo piena vicinanza. La nostra solidarietà anche all’ex assessore Innocenzo D’Erme e a tutte le persone coinvolte. Siamo fiduciosi nel corso della giustizia e chiediamo che ben presto venga fatta chiarezza, certi dell’onesta di questa Amministrazione e delle sue attività, operate nel solo interesse della collettività tutta”.

Sono arrivate anche le parole di Giuseppe Marzano, Presidente dell’Ente del Parco Nazionale del Circeo:

“A seguito delle vicende che hanno interessato il territorio del Parco nazionale del Circeo in data odierna, esprimo piena fiducia nell’operato della Magistratura e spero che le persone coinvolte, a vario titolo nelle indagini, possano chiarire in tempi rapidi le loro posizioni, dimostrando di essere estranee ai fatti e di aver operato nel rispetto della legalità e della trasparenza più totale. Mi sono insediato in qualità di presidente dell’Ente Parco da pochi mesi, e sin da subito ho fatto della trasparenza e della legalità una bandiera, un obiettivo da perseguire costantemente.

In attesa di conoscere l’esito delle indagini, esprimo totale disponibilità e massima collaborazione alla Procura, e auspico che in tempi brevi venga fatta chiarezza nell’interesse della collettività, sottolineando che, se le accuse dovessero essere confermate, l’Ente Parco in questa vicenda è parte lesa”.