Cisterna, ritrovato ordigno inesploso durante lavori di Acqualatina

Un ordigno bellico è stato ritrovato in mattinata a Cisterna in località Le Castella.

L’ordigno è riemerso durante lo svolgimento dei lavori di scavo che Acqualatina sta effettuando lungo via Civitona nell’ambito di un consistente intervento per il risanamento e l’ottimizzazione delle reti idriche nel territorio di Cisterna.

Si tratterebbe di un proiettile inesploso e quindi potenzialmente pericoloso.

Per questo è stata interdetta l’area con la chiusura al traffico di un tratto di via Civitona compresa tra via Giovanni XXIII e l’intersezione con via delle Mimose e via Kennedy, lungo la quale non sono presenti abitazioni.

Sono intervenuti sul posto i Carabinieri della stazione di Cisterna e il Comando di Polizia Locale che ha informato la Prefettura di Latina e il reparto degli Artificieri per la rimozione dell’ordigno.