Asl Latina, rilancia campagna di comunicazione “Al + Presto”

L’Asl di Latina, in collaborazione con ARES 118, rilancia la campagna di informazione, “Al + Presto” per sensibilizzare la cittadinanza all’utilizzo immediato dell’ambulanza in caso di sintomi di infarto o ictus.

A seguito della pandemia si è rilevata un riduzione di accesso di pazienti ai servizi con sintomatologia cardiovascolari, e conseguente minore possibilità di intercettare patologie gravi.

L’Asl ha ritenuto doveroso il rilancio della campagna di sensibilizzazione al corretto utilizzo dei presidi di emergenza e urgenza.

L’ambulanza è il primo presidio da attivare per risolvere il problema, e il personale sanitario a bordo, può già avviare il trattamento opportuno intervenendo con i mezzi e le procedure necessarie.

La campagna di comunicazione dell’ASL di Latina prevede un video informativo e promozionale locandine, manifesti, brochure di approfondimento da distribuire a tutti gli attori chiave del territorio, per la diffusione capillare del messaggio finalizzato a raggiungere maggior parte possibile della popolazione quali le Istituzioni locali, i media, le associazioni, la rete dei medici di base, le farmacie, i sindacati.