Gaeta, paura per una mamma e i bambini : l’auto si ribalta e finisce nel canale

Paura ieri a Gaeta per una mamma e i suoi 2 bambini. Stavano viaggiando in via Sant’Angelo, in località 25 Ponti, a bordo di una Panda quando la donna ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada, nel canale senza acqua a qualche metro dalla strada, ribaltandosi.

Immediato è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La famiglia era comunque già uscita dall’auto e i feriti, in modo sembra non grave, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza in mezzo, perché alimentato a metano. Le forze dell’ordine hanno svolto i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.