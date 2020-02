Paziente con Coronavirus ricoverato al Goretti, ma non è il Covid 19

Paziente con Coronavirus ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Goretti di Latina. La notizia si sta diffondendo a macchia d’olio in città, ma dal nosocomio fanno sapere che non si tratta del Covid19 che arriva dalla Cina. E’ un semplice virus del raffreddore, che si chiama Coronavirus, ma non il nuovo Coronavirus Covid 19.

La paziente, una donna di Latina, è stata ricoverata per insufficienza respiratoria, ma sta meglio. Non è in pericolo di vita e per lei non c’è nessun sospetto, altrimenti sarebbe già stato predisposto il suo trasferimento allo Spallanzani di Roma. Al momento a Latina ci sono “Casi 0″.

Tutti i cittadini devono sapere che in caso di sospetto non bisogna recarsi al pronto soccorso, se non in condizioni critiche, ma chiamare il 112 e restare a casa. Gli operatori del 118 valuteranno la situazione e in caso il trasferimento nella Capitale.

