Opes Latina ha assegnato un premio di 200 euro da spendere presso una delle sue affiliate, per praticare attività sportiva. Il comitato provinciale pontino si è reso ancora una volta promotore di un’iniziativa social di successo che ha da poco ha eletto il suo vincitore.

Un pubblico virtuale di quasi 35mila persone, più di 7mila interazioni pari ad una crescita del 126% di visibilità per tutte le foto sportive in gara.

Questi i numeri raggiunti in poco tempo, a dimostrazione del grande potenziale che lo sport offre e della mole di persone che riesce a mobilitare anche a livello social.

Stando ai dati del concorso ancora in crescendo, 217 commenti, 609 condivisioni e 3.110 reaction, hanno animato in questi giorni la pagina del comitato provinciale Opes Latina.

Con un totale di 695 reaction raggiunte, il podio del contest #Riparticonopeslatina è andato alla foto del runner Antonio Cairone.

Aperto a tutti alla condizione di immortalare un momento sportivo, il concorso ha raggruppato una vasta scelta di immagini da poter votare.

Il contest nato per mettersi in gioco con spirito amichevole e di condivisione, pone lo sport al centro della quotidianità sociale. L’idea del team Opes Latina senza dubbio al passo con l’era digitale è subito promossa dal pubblico.

“Abbiamo ideato il contest per promuovere come sempre il sano sport, ed anche per offrire una reale forma di sostegno economico – commenta il vice presidente nazionale Opes, Davide Fioriello. Specie in questo periodo di ripartenza, le nostre associazioni hanno bisogno di supporto e di stimoli e noi cerchiamo in tutti i modi di offrire il nostro contributo, così come è stato anche approvando tale iniziativa. Personalmente – prosegue Fioriello – sono contento dei risultati ottenuti e di come il comitato provinciale Opes Latina sia parte viva ed integrante dello sport pontino, partecipando al fianco di una società che si evolve generando tessuto sportivo”.

Opes centra l’obiettivo prefissato di mettere in circolo immagini positive e di valenza educativa, che suscitano al tempo stesso curiosità e passione.

Una prima edizione che viste le grandi potenzialità, andrà perfezionata ed ampliata con qualche regola più stringente, ma che senza dubbio per ora, ha regalato qualche attimo di spensieratezza e belvedere per gli occhi.