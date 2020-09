Fondi, controlli dei carabinieri: due donne nei guai. Un arresto e una denuncia

Due donne sono finite nei guai, a Fondi, in seguito ai controlli dei carabinieri.

Una 48enne del posto, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stata arrestata questa mattina per evasione: è stata trovata fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione e riportata a casa. Si attende la direttissima in tribunale.

Una 53enne di Pontecorvo (Frosinone) è stata invece denunciata per il furto di un marsupio. Vittima un extracomunitario, che dentro aveva lasciato vari documenti e un paio di occhiali da sole. La donna è stata rintracciata nel pomeriggio e su di lei pendeva anche un foglio di via di tre anni emesso dalla questura di Latina.