Attentato ad Antonio Di Silvio, un uomo gli dà fuoco e scappa

Durante la tarda mattinata di oggi si è verificato un attentato in piena regola ai danni di un Di Silvio, in via Grassi, nel quartiere popolare Nicolosi a Latina.

Antonio Di Silvio, detto “Cavallo”, 56 anni, al momento ai domiciliari, è stato vittima di un agguato in casa sua rimanendo gravemente ustionato dopo aver aperto ad uno sconosciuto, che ha appiccato un’incendio all’ interno della sua abitazione, attentando alla sua vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe fatto aprire la porta di casa della vittima, un appartamento al primo piano della palazzina M, per poi lanciargli contro del liquido infiammabile e innescare l’incendio. Si tratterebbe di una vera e propria molotov. L’attentatore si è subito dato alla fuga.

Sono interventi 118 e Vigili del Fuoco. Antonio Silvio è stato dapprima trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti e poi trasferito in eliambulanza al Sant’Eugenio di Roma. Ha ustioni in più parti del corpo. Spente le fiamme da parte dei Vigili del Fuoco, è stato possibili per i Carabinieri entrare nell’appartamento ed effettuare i rilievi, per risalire agli autori del gravissimo gesto. Si scava nell’attività di Antonio Di Silvio. Un segnale forte, che potrebbe minare gli equilibri della criminalità, a maggior ragione in una zona della città molto sensibile.