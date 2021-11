Associazione Valore Donna, anche a novembre la prevenzione contro i tumori

Sono più di 300 le persone, tra uomini e donne, che ad ottobre hanno usufruito delle Giornate di prevenzione per i tumori organizzate, anche quest’anno, dall’Associazione Valore Donna presso lo studio del dott. Enzo De Amicis.

“Nei soli week end del mese di ottobre – spiega il Presidente dell’Associazione Valore Donna, Valentina Pappacena – siamo riusciti a soddisfare solo la metà delle richieste che sono arrivate al nostro centralino. Le nostre Giornate di Screening prevedono pacchetti di ecografie a prezzi bassi per le donne (seno, addome, utero e tiroide) e per gli uomini (prostata, addome, tiroide).

Siamo soddisfatti, anche questa volta, della risposta positiva che abbiamo avuto alla nostra iniziativa tanto che abbiamo deciso, insieme al dott. De Amicis che ringrazio per la sensibilità e la disponibilità da sempre dimostrata nei confronti della nostra associazione, di ripetere i week end di prevenzione anche per il mese di novembre. La prevenzione – aggiunge ancora Valentina Pappacena – resta l’unica arma a nostra disposizione per prevenire i tumori, almeno quelli più diffusi.

Le interruzioni di visite registrate durante la pandemia avranno conseguenze, purtroppo, soprattutto in termini di neoplasie individuate ad uno stadio più avanzato. In tutta Europa, dati diffusi dal Congresso Europeo di Oncologia Medica, le mancate diagnosi di tumori – aggiunge ancora l’Associazione Valore Donna – ammontano a 1 milione dall’inizio della pandemia tanto che gli esperti prevedono un preoccupante incremento dei nuovi casi del 21% entro il 2040. Pesano su tutto anche stili di vita sbagliati, peggiorati durante il lockdown: fumo, consumo di alcool, sedentarietà etc.

Un quadro preoccupante, insomma – conclude Valentina Pappacena – che impone un forte rilancio della prevenzione oncologica. Bisogna convincere i cittadini, uomini e donne, ad aderire ai programmi di screening che, ad oggi, sono utilissimi per la prevenzione di alcuni dei tumori più diffusi e questo sarà possibile farlo, visto il delicato periodo anche dal punto di vista economico, proporre pacchetti ecografici a prezzi accessibili a tutti”.

Per aderire alle Giornate di prevenzione di novembre basterà chiamare il 340.7969120.