“Pretendiamo Legalità”, consegna degli attestati ai ragazzi del Rosselli di Aprilia

Successo per la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al progetto/concorso “PretenDiamo legalità”, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia. L’iniziativa è stata promossa dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, in collaborazione con la Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione.

“Rivolgo i miei più sinceri auguri – elogia il Questore di Latina Michele Spina – non soltanto ai ragazzi del Rosselli, che si sono distinti a livello provinciale ex aequo con altre scuole, ma a tutto l’Istituto, per l’impegno profuso nell’adesione ad iniziative che incoraggino lo sviluppo di competenze reali, utili, quindi, nella vita di tutti i giorni. Difatti, anche il progetto “PretenDiamo legalità” è nato con l’intento di unire alla didattica scolastica, delle attività concrete, finalizzate alla divulgazione del concetto di legalità in tutte le sue forme: dal rispetto delle regole, al corretto utilizzo della rete internet e dai valori Costituzionali di amicizia, libertà e solidarietà, all’inclusione”.

Alla presenza del Dirigente Scolastico, il prof. Ugo Vitti, della referente del progetto per l’Istituto, la prof.ssa Sabrina Vento e della prof.ssa Maria Luisa Bagnara, i ragazzi della 2A AFM, hanno ricevuto l’ambito attestato dalle mani dei curatori dell’evento: il Questore di Latina Michele Spina, l’Ispettore Superiore Alba Faraoni e la Dottoressa Emiliana Bozzella, funzionario dell’Ufficio Scolastico Regionale Ambito Territoriale di Latina.

Nei prossimi giorni la Questura di Latina procederà alla distribuzione degli attestati di partecipazione agli alunni delle altre scuole in Provincia che hanno aderito e si sono ben distinte nel Progetto Pretendiamo Legalità 2021.