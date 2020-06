Astaldi: infrastrutture e grandi costruzioni

I progetti relativi alle infrastrutture ed alle grandi costruzioni richiedono ingenti investimenti, sia di denaro che di tempo e forza lavoro. Si rende quindi necessaria una fase di pianificazione svolta nei minimi dettagli e che prenda in considerazione non solo le caratteristiche che dovrà avere la costruzione al termine dei lavori, ma anche i possibili problemi cui si potrebbe andare incontro durante la realizzazione del progetto e con essi le soluzioni per evitare rallentamenti ed aumenti di spesa.

Trattandosi di progetti complessi da gestire è utile affidarsi ad aziende con esperienza nel settore. Molte commissioni vengono affidate a Astaldi costruzioni: Astaldi è una multinazionale italiana, nata negli anni ’20 ed affermatisi nel corso degli anni come una delle società leader del settore. Attualmente Astaldi è attiva in oltre 70 paesi e prende in carico commissioni sia da parte di clienti italiani che da parte di clienti internazionali.

Dal 2002 l’azienda è anche quotata in borsa ed ha ottenuto risultato soddisfacenti per gli investitori. Facendo riferimento ai dati dell’esercizio 2017, l’azienda ha generato ricavi per tre miliardi di euro occupandosi di circa cento commesse distribuite in trenta paesi ed ha dato lavoro a circa 10.500 dipendenti.

Perché scegliere Astaldi per le grandi costruzioni e per le infrastrutture

Sono tanti i motivi che spingono i clienti a scegliere Astaldi per i loro progetti, in primis l’esperienza della società nel settore delle infrastrutture e delle grandi costruzioni. La società è attiva infatti da oltre 95 anni ed è riuscita a conquistare un posto di rilievo nella classifica dei principali Contractor in Italia ed una posizione anche nella top 25 dei contractor a livello europeo. L’esperienza è dimostrata anche dai numeri relativi alle grandi opere firmate Astaldi: il gruppo ha realizzato 68 dighe, più di 15.000 chilometri di autostrade e strade e oltre 5.000 chilometri di metropolitane e ferrovie.

Facendo riferimento alla classifica mondiale ENR-International Contractors, la società Astaldi si colloca attualmente al 47° posto. Entrando maggiormente in dettaglio e valutando le diverse tipologie di progetto, il gruppo conquista un’eccellente terza posizione nella costruzione di impianti idroelettrici. Si colloca poi al decimo posto nella cogenerazione, all’undicesimo posto nei progetti relativi alla costruzione di ospedali, in tredicesima posizione per le autostrade, al quindicesimo posto nella costruzione di ponti, in diciottesima posizione per le metropolitane ed al ventesimo posto per la costruzione di aeroporti.

Astaldi rappresenta il made in Italy delle infrastrutture e garantisce a tutti i suoi clienti una perfetta gestione dei progetti, il rispetto delle scadenze, l’utilizzo di materiali di prima qualità e l’impiego di personale specializzato e competente.

I valori di Astaldi

L’obiettivo della società non è semplicemente soddisfare i committenti, ma costruire per il progresso. Astaldi ha dei valori che rispetta in ogni commissione e che guidano ogni singola scelta del gruppo: il codice etico svolge un ruolo determinante nella scelta delle commissioni da accettare ed in generale in ogni decisione presa dal gruppo.

C’è grande impegno innanzitutto per la salvaguardia del patrimonio, con l’obiettivo di proteggere gli azionisti e di tutelare il patrimonio sociale. Questo è un presupposto fondamentale per poter continuare ad operare in Italia e nel mondo con la massima professionalità: Astaldi investe molto sulle risorse umane, consapevole dell’importanza di poter contare su un personale specializzato e motivato.

Per la società è importante anche la salvaguardia dell’ambiente, infatti tema centrale di ogni progetto è la sostenibilità. Le grandi costruzioni e le infrastrutture possono avere un impatto notevole sull’ambiente e sull’ecosistema locale, ecco perché Astaldi si impegna per operare nel pieno rispetto dell’ambiente. Ogni decisione del gruppo viene presa ovviamente rispettando la normativa vigente, infatti un altro valore della società è la correttezza.