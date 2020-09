Atletica in vetrina con Dalmazio, Belvisi e la staffetta

Continua sempre più incalzante l’attività dell’Atletica di Latina su tutti i fronti. In vari meeting sparsi per il centro Italia sono fioccati altri interessanti risultati per i colori pontini.

Seppur con un vento oltre la norma, grande balzo di Leonardo Dalmazio che fa esplodere tutto il suo talento ed atterra nel lungo a 6,50 siglando la terza prestazione nazionale under 16 dell’anno e staccando il biglietto per i campionati italiani di Forlì dei primi di ottobre.

Sempre in chiave under 16 ottimi miglioramenti nell’alto per Andrea Belvisi che supera 1,76 e Leonardo Bovolenta che si ferma ad 1,74 ed entrambi si inseriscono tra i primi dieci d’italia.

Importantissimo sigillo anche per la staffetta 4×400 under 18 che con Andrea Terriaca, Davide Zuliani, Leonardo Adabbo e Mario Roani ferma i crono a 3’32” nuovo record provinciale e seconda prestazione nazionale dell’anno.

Un’attività incessante quella dei giovani talenti pontini. Questo fine settimana saranno in programma nella città di Rieti i tanto attesi campionati Italiani Allievi di under 18.

Partecipazione record per i ragazzi di Intesatletica, presenti in terra reatina con ben 11 atleti nel segno di una crescita continua. Come sempre riflettori puntati sui giovani talenti pontini Davide Zuliani nel decathlon, Mario Roani negli 800, Andrea Terriaca nei 400 ostacoli, Giulia Dovarch e Martina Cappa nel lungo, Soraya Galuppi nel martello, i quali ancora una volta sono pronti a mettersi in gioco al fine di portare in alto i colori della città di Latina.