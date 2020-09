Cisterna, utente positiva al Covid: chiusi gli uffici dei Servizi Sociali

Una donna che nei giorni scorsi è entrate negli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Cisterna è risultata positiva al coronavirus. Per questo oggi e domani, resteranno chiusi al pubblico per consentire agli addetti di sanificare i locali.

La signora era stata accolta e presa in carico dai servizi sociali e poi, al momento del trasferimento in una struttura protetta è risultata positiva al primo test per il rilevamento del Covid-19.

I due professionisti che sono stati in contatto con l’utente, seppur in condizioni di sicurezza, sono stati comunque posti in quarantena in via precauzionale in attesa di sottoporsi al test.

In caso di emergenza, relativamente a queste ore di chiusura degli uffici, i cittadini possono contattare i Servizi Sociali chiamando i numeri 3917954571, 3917954772, 3938555678.