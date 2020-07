Ato dei rifiuti, dal consiglio provinciale di Latina una proposta di legge per il Lazio

Il consiglio provinciale vuole lanciare una proposta di legge regionale sull’Ato dei rifiuti. Ne discuterà domani la commissione per lo sviluppo e la tutela del territorio della Provincia di Latina, presieduta da Domenico Vulcano. Si tratta della terza seduta a distanza di pochi giorni: il tema è davvero molto sentito, data l’emergenza che si è verificata meno di un mese fa ed il dibattito politico nato sulla collocazione di un nuovo sito di natura pubblica sul territorio.

All’ordine del giorno quindi la proposta di legge regionale, di iniziativa del consiglio provinciale, per l’individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (Ato) e organizzazione del servizio integrato dei rifiuti. “Confido nuovamente in un’ampia partecipazione dei consiglieri provinciali, come sempre è stato, guidata da spirito propositivo e di dialogo – afferma Vulcano – e che i lavori della commissione partano da un presupposto chiave: la centralità nelle scelte del consiglio provinciale. Sta a noi decidere e proporre soluzioni per dare al nostro territorio norme e regole per una gestione dei rifiuti che sia compatibile con la sua realtà e le sue problematiche. Abbiamo visto ultimamente che, senza regole, le scelte rischiano di essere unilaterali e non condivise“.