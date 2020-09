Ausiliari del traffico, Miele e Carnevale: “Stipendio più basso e impossibilità di lavorare”

I consiglieri comunali di Latina, Massimiliano Carnevale e Giovanna Miele, sottolineano le problematiche degli ausiliari del traffico a Latina: “Dopo un anno di battaglie nelle aule della giustizia amministrative e in Consiglio comunale, purtroppo la situazione è sempre grave ed irrisolta. Contratti con uno stipendio più basso che in passato, niente 14esima e niente paga orario. E’ risultata inutile anche la commissione trasparenza di giovedì scorso che, convocata per far luce su diversi aspetti della vicenda, è stata vanificata dall’assenza all’ultimo minuto dell’assessore perché, privo di corrente elettrica, era impossibilitato alla connessione.

L’unica certezza – hanno continuato Miele e Canevale – ad oggi è che i lavoratori prenderanno uno stipendio sempre più basso, in quanto part time e col contestuale abbattimento della paga oraria, altri 200 euro mensili !!! A questo si aggiunga che i lavoratori disabili sono stati lasciati a casa per quasi tutto il periodo estivo e che ad oggi non si sa quale debba essere la loro mansione.

È evidente come tutta la questione sia stata gestita in maniera superficiale soprattutto dal punto di vista politico e ciò sta determinando un danno per i lavoratori e per le casse dell’ente considerato che ad oggi, a esattamente due mesi dall’entrata del nuovo gestore, non vengono fatti i verbali per i mancati pagamenti perché ancora sprovvisti degli strumenti idonei a tale scopo come i palmari e le stampanti e pertanto il pagamento della sosta è lasciato alla discrezione degli automobilisti”.