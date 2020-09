Formia, si torna a scuola. Paola Villa: “Anno particolare, ma non meno entusiasmante”

A Formia, dopo il focolaio di coronavirus si cerca di tornare alla normalità e non si può farlo senza la scuola. Con un ritardo dovuto all’emergenza sanitaria oggi gli studenti tornano in aula. Il sindaco Paola Villa ha scritto loro una lettera:

“Care alunne e cari alunni,

l’inizio delle lezioni è sempre un momento ricco di emozioni e quest’anno scolastico 2020-2021 lo è sicuramente di più, perché troppe volte rinviato e troppo atteso.

Oggi 28 settembre ritornerete nelle aule dopo diversi mesi, rivedrete i compagni di classe e gli insegnanti e vi troverete sicuramente cambiati con molte cose da raccontarvi.

Tutti abbiamo dovuto fare i compiti durante le vacanze e con i dirigenti scolastici, gli insegnanti ci siamo dovuti impegnare a risolvere diversi problemi.

Quest’anno entrerete a gruppi, sarete soli al banco, gli insegnati avranno una mascherina, ma sono convinta che sia necessario per tutti il ritorno della “scuola normale” ovvero in aula, con la presenza di insegnanti e compagni di classe, con il suono della campanella e tante voci e confusione per i corridoi.

Per permettere a tutti di frequentare la scuola in sicurezza, riducendo i rischi di contagio da Covid 19, l’amministrazione e i dirigenti si sono impegnati a riorganizzare il servizio mensa, il trasporto, le modalità di ingresso e di uscita.

Crediamo che la scuola sia un elemento fondamentale della nostra vita, perché dalla scuola inizia il nostro cammino come cittadino e la nostra crescita come donne e come uomini.

Chiedo a ogni studente di impegnarsi al massimo, non solo ad apprendere, ma anche a essere attento nel rispettare le regole per combattere l’epidemia; ringrazio i dirigenti scolastici per la collaborazione data e che daranno; grata agli insegnanti e certa che sapranno affrontare con lo spirito giusto quest’anno didattico; chiedo il supporto alle famiglie in termini di pazienza e responsabilità.

Tutti apparteniamo alla stessa comunità, tutti siamo comunità.

Il mio più caro augurio perché questo nuovo Anno Scolastico sia vissuto con impegno e senso di responsabilità, ma anche con entusiasmo e con passione, con la consapevolezza che sarà necessariamente un anno scolastico “particolare”, ma non per questo meno entusiasmante e meno importante nel percorso di ciascuno. Buon lavoro e buon anno a tutti!”

Intanto riprende oggi l’attività del drive-in sospeso ieri per il maltempo. Dalle 9 sempre presso via Olivastro Spaventola, e proseguirà domani, martedì 29 settembre, e mercoledì 30 settembre.

Tutti coloro che hanno conferma della prenotazione devono recarsi al drive in entro le 15.30 del giorno confermato. Tutte le persone che avevano prenotato il test rapido stanno ricevendo l’sms dal sistema informatico dell’Asl di modifica del giorno.

E’ obbligatorio prenotarsi al link https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf.