Autostrada Roma-Latina, incontro in Camera di Commercio

Confronto in Camera di Commercio sul tema della recente sentenza pronunciata a favore del proseguimento dell’iter per la costruzione dell’Autostrada Roma-Latina secondo il progetto originario da parte di Autostrade del Lazio.

Alla riunione in videoconferenza coordinata dal Presidente Giovanni Acampora, hanno partecipato tutte le rappresentanze sindacali, imprenditoriali e i rappresentanti camerali dei consumatori e dei liberi professionisti.

Durante l’incontro è stata sottolineata l’importanza che sia il nuovo Ente Camerale a farsi portavoce di una posizione unitaria sul tema, vista la sentenza emessa che accoglie il ricorso del Consorzio SIS e che impone a Autostrade per il Lazio, di dare esecuzione alla precedente sentenza del 2018, con la quale erano stati «annullati gli atti della procedura ristretta per l’affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del Corridoio intermodale Roma–Latina e collegamento Cisterna–Valmontone”.

Emerge con forza la condivisione degli intenti da parte di tutte le rappresentanze circa l’opportunità di dover concludere in tempi rapidi quest’opera strategica.

Formalizzata tramite un’apposita richiesta, un incontro con i vertici regionali, al fine di monitorare costantemente i prossimi e decisivi passi che, entro 30 giorni, dovrebbero portare Autostrade del Lazio a riavviare l’iter precedente, già esecutivo e approvato da tutti i Comuni.