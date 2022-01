Covid, 630 nuovi casi e due vittime in provincia

Su circa un migliaio di tamponi molecolari processati, i nuovi positivi scoperti fra i residenti dei comuni pontini sono stati 630.

E’ ancora il capoluogo a segnare il dato più elevato:

Latina 161

Aprilia 111

Terracina 108

Fondi 67

Cisterna 36

Monte San Biagio 24

San Felice Circeo 19

Sermoneta 15

Formia 14

Pontinia 14

Sabaudia 12

Sezze 9

Gaeta 9

Minturno 6

Lena 4

Cori 3

Castelforte 3

Sonnino 3

Itri 2

Maenza 2

Norma 2

Bassiano 1

Santi Cosma e Damiano 1 Ventotene 1

Decine di altri positivi sono stati però accertati in provincia tra residenti che sono in carico ad altre Asl e che dunque non vengono conteggiati nel bollettino locale.