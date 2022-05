Barca sul tir in pieno giorno sulla Pontina, 3000 euro di multa

La Polizia ha intensificato i controlli sui trasportati eccezionali relativi alle imbarcazioni da diporto.

Durante i controlli effettuati sulla strada statale numero 148 “Pontina” nel territorio del comune di Terracina, è stato fermato e controllato un trasporto eccezionale relativo ad una imbarcazione, che viaggiava di giorno senza osservare le condizioni stabilite nell’autorizzazione rilasciata dall’ente proprietario della strada, “ANAS”.

Nello specifico, veniva accertato che il transito autorizzato era di tipo notturno, con fascia oraria 22/6: pertanto, il conducente è stato sanzionato con ritiro della patente e della carta di circolazione per la successiva sospensione, oltreché contravvenzionato ai sensi di legge per un importo complessivo di circa 3.000€, mentre il responsabile della scorta tecnica subiva una sanzione per un importo di circa 400€.

Ovviamente, il convoglio veniva fatto sostare in area idonea, in attesa sia che la ditta regolarizzasse la posizione, sia degli orari prescritti per riprendere l’itinerario.

Parallelamente, proseguono in maniera intensa anche i controlli agli autobus ed agli autisti dei medesimi mezzi in occasione di gite scolastiche, da parte della Sezione Polizia Stradale di Latina, su tutta la provincia.

In occasione di una verifica ad un autobus, nel territorio del comune di Pontinia, si è riscontrato che lo stesso aveva a bordo alcuni estintori scaduti di validità.

Il conducente è stato contravvenzionato e denunciato alla immediata sostituzione degli stessi, prima di riprendere la marcia.