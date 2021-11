Covid, in Prefettura: dal 6 dicembre al 15 gennaio controlli rafforzati

A partire dal 6 dicembre al 15 gennaio ci saranno stringenti controlli sul territorio pontino. Questo è quanto emerso dopo il vertice ASL e la prefettura di Latina rispetto alle prossime settimane, caratterizzate sia dalle nuove misure introdotte dal Governo sul Green pass rafforzato sia dalle festività natalizie che inevitabilmente porteranno a una maggiore mobilità e circolazione delle persone.

“Ci sarà massima attenzione e un atteggiamento di grande cautela – spiega subito il prefetto Maurizio Falco, che ha riunito oggi Asl, forze dell’ordine, ufficio scolastico provinciale, settore dei trasporti e Camera di commercio – I risultati guadagnati con la campagna vaccinale devono necessariamente essere rinforzati percorrendo questo ultimo miglio. Come prefetti siamo stati chiamati a fornire al ministero un report settimanale sui controlli. Il piano sarà approntato con la collaborazione di tutti e c’è già massimo supporto da parte dei sindaci della provincia”.

“Siamo nella quarta ondata – spiega la direttrice della Asl di Latina Silvia Cavalli – Vedremo se nei prossimi giorni la curva comincerà a scendere. Attualmente abbiamo 24 posti letto covid al Goretti e trasferiamo tutta l’eccedenza in altri ospedali della rete del Lazio. Fondamentale sarà la vaccinazione. Si aprono da dicembre le terze dosi alla popolazione over 18 e passeremo in provincia dalla disponibilità di 1.500 slot vaccinali a 4milla: un’offerta dunque più che raddoppiata di vaccini, in concomitanza con la scadenza del Green pass a nove mesi e non più a 12”.