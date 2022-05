Muore folgorato in un impianto fotovoltaico a Borgo Sabotino

Altra tragedia sul lavoro. E’ accaduto nel primo pomeriggio a Borgo Sabotino, nella zona d Latina verso il mare. Un operaio è rimasto folgorato all’interno di un impianto fotovoltaico in Via Astura, in piena campagna. L’allarme è stato lanciato da alcuni colleghi, che hanno trovato la vittima a terra, allertando i soccorsi. Purtroppo c’era ben poco da fare all’arrivo del personale sanitario.

La vittima è un cittadino bulgaro di 36 anni, ucciso da una fortissima scarica elettrica che lo avrebbe in parte carbonizzato. A quanto pare era regolarmente assunto. Indagini in corso, i carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino stanno vagliando i primi elementi utili a ricostruire i fatti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

La tragedia si è verificato alla vigilia della presenza domani in Prefettura a Latina di Claudio Di Berardino, assessore regionale al Lavoro della Regione Lazio, per presentare il “Fondo di Garanzia Abitativa regionale”, di contrasto al caporalato. Lo stesso Di Berardino era intervenuto più volte dopo gli operai morti a Castro Petorio e alla Farnesina, per innalzare il livello di controllo sui luoghi di lavoro e le verifiche delle normative vigenti.