Basket: la Benacquista perde Benetti, Raucci e la partita

Una sfida sfortunata per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che beffata dai due infortuni di Benetti e capitan Raucci, cede sul parquet dell’Atlante Eurobasket Roma 85-73.

Buono l’avvio dei pontini in una gara all’insegna dell’equilibrio. Da sottolineare la prestazione di Jaren Lewis, trascinatore della compagine di coach Gramenzi, con 21 punti firmati (10/12 nel tiro da 2). Ma da metà partita in avanti, i nerazzurri sono stati costretti a tenere Gabriele Benetti in panchina per infortunio (7 punti in 10′ di permanenza sul parquet) e hanno dovuto rinunciare, quasi contemporaneamente a capitan Raucci, infortunato. Due uscite che hanno cambiato le sorti della trasferta capitolina. Complice anche qualche errore di troppo soprattutto nell’ultimo quarto, che ha regalato la vittoria ai padroni di casa che dal canto loro, hanno disputato una buonissima partita.

Atlante Eurobasket Roma vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket 85-73 (19-23, 33-34, 56-54)

Atlante Eurobasket Roma: Olasewere 17, Ludovici n.e., Gallinat 6, Cepic 9, Fanti 13, Cicchetti, Bischetti n.e., Magro 2, Staffieri 6, Romeo 7, Bucarelli 25. Coach Pilot. Vice Crosariol. Vice Zanchi.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 7, Lewis 21, Hajrovic n.e., Piccone 3, Passera 4, Mouaha 10, Baldasso 13, Bisconti, Raucci 6, Gilbeck., Bagni n.e.. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Vice Di Francesco.

Statistiche:Roma tiri da 2 51% (21/41) tiri da 3 42% (8/19) tiri liberi 61% (19/31) Latina tiri da 2 56% (22/39) tiri da 3 24% (5/21) tiri liberi 56% (14/25).

Note: Uscito per 5 falli Gilbeck per Latina.

Arbitri dell’incontro: Gagliardi Gianluca di Anagni (FR), Raimondo William di Scigli (RG), Bonotto Fabio di Ravenna.