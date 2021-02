Cisterna, fuga di gas in un cantiere. Intervengono i Vigili del Fuoco

CISTERNA – Il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina è intervenuto ieri pomeriggio nel Comune di Cisterna per la segnalazione di una fuga di gas. All’interno di un cantiere di via Enrico Fermi, a causa del danno accidentalmente provocato da un mezzo meccanico, la linea del gas metano risultava compromessa. La squadra dei VVF, insieme agli agenti di Polizia, hanno delimitato l’area d’interesse e interdetto il traffico. Fino al termine delle operazione di ripristino della tubatura, in via cautelativa, sono state evacuate anche due abitazioni. Non si sono registrate persone coinvolte.