Bassiano, 58enne scomparso da un giorno: attivate le ricerche

E’ scomparso da ieri Carlo Cifra, dalla sua abitazione di Bassiano. L’uomo, un elettricista di 58 anni si è allontanato da casa e non è più rientrato. I familiari si sono così preoccupati e hanno chiamato i carabinieri denunciando la scomparsa.

Il 58enne quando è andato via indossava un paio di jeans e un maglione militare. Chiunque abbia informazioni può chiamare i militari della stazione di Bassiano. In queste ore è stato attivato il piano di ricerche provinciale e diramata la notizia in tutta la regione.