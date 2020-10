Giovanni Acampora è il primo presidente della Camera di commercio Frosinone Latina

Giovanni Acampora è il primo presidente della Camera di commercio di Frosinone Latina. È stato eletto ieri mattina, durante la seconda seduta del consiglio, con 20 voti.

“Sono orgoglioso per questa elezione e consapevole di avere una grande responsabilità: pensare a ciò che si può fare per tutte le aziende, in un contesto di economia reale ancora debole e incerto – ha dichiarato Acampora – Sono pronto a lavorare insieme a consiglio e giunta, organi direttivi coesi e rappresentativi di tutti i territori e delle associazioni di rappresentanza, per fare della Camera di Commercio di Frosinone – Latina un interlocutore forte e credibile, sia nel rapporto con la Regione sia in ambito italiano ed internazionale.

Ringrazio i membri del consiglio camerale per la fiducia dimostratami ed è con responsabilità e il massimo impegno che assumo questo incarico con l’obiettivo di rappresentare al meglio il complesso e diverso mondo delle nostre imprese. Un compito non facile quello di valorizzare i caratteri distintivi dei nostri due territori e al contempo guardare al futuro, impegnandosi a fare ciò che è meglio nell’interesse del sistema economico pluriterritoriale.”

Tra ieri e oggi sono stati numerosi gli auguri al neo presidente. Tra questi quello del presidente della Provincia di Latina, Carlo Medici: “I miei migliori auguri a Giovanni Acampora. L’elevata percentuale di voti raccolti conferma le sue capacità e sono certo che sarà un’ottima guida per l’ente di rappresentanza dell’intero sistema produttivo. E’ sicuramente un grande successo che sia un esponente pontino ad assumere questo ruolo soprattutto in un momento economico così difficile come quello che stiamo attraversando nel quale la nostra provincia e in generale l’intero basso Lazio hanno sicuramente bisogno di una guida forte che rappresenti le realtà del sistema produttivo e le accompagni verso un rilancio, necessario a tutto il territorio. Da parte mia, oltre alle congratulazioni per questo importante traguardo, offro la totale disponibilità e collaborazione dell’ente che presiedo per mettere in campo progetti e strategie per il bene della nostra provincia”.

Gli ha fatto eco anche il consigliere regionale del Pd Enrico Forte: “Un sincero augurio di buon lavoro a Giovanni Acampora per la designazione alla presidenza della Camera di Commercio Lazio Sud. Il nuovo organismo ha maggiori responsabilità rispetto al passato, e la presidenza di Acampora fa ben sperare che l’ente camerale possa essere protagonista delle scelte strategiche per l’economia di un territorio così vasto ed eterogeneo come il Lazio meridionale. Acampora saprà sicuramente affrontare le sfide che il quadro storico attuale impongono, con l’ausilio delle nuove risorse europee, centrali per la ripartenza”.