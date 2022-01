Latina – Taranto: errori, occasioni fallite e nessun gol

Finisce a reti inviolate il match tra Latina e Taranto valevole per la 24esima giornata del girone C di Serie C.

Al 3′ punizione dalla trequarti sinistra, Jefferson ha subito il pallone buono per fare gol, ma calcia addosso a Chiorra uscito dai pali con tempismo.

Al 6’ è il Taranto a sfiorare il vantaggio, sempre su palla inattiva, che Cardinali respinge a fatica come viene respinto dalla difesa il successivo destro in corsa di Giovinco dall’altezza del dischetto.

Tarantini ancora vicini alla rete al 13’ e sempre su calcio da fermo. Battura di Marsili dalla destra, svetta Civilleri, pallone che sfila vicinissimo al palo.

E’ comunque il Latina che imposta il gioco e i pugliesi sono pronti a ripartire in contropiede. Scenario che però si verifica anche a parte invertita, ma in almeno tre ghiotte circostanze i pontini si perdono nella rifinitura.

A ridosso della mezz’ora si abbassano i ritmi, mentre il Latina colleziona la sua seconda opportunità, quando al 28’ parte un cross di Carissoni, impattato sul secondo palo da Nicolao, sfera sull’esterno della rete.

Al 38’ il Francioni grida a ragione al rigore per una trattenuta evidente di Benessai ai danni di Jefferson, costretto al cambio di maglia.

L’episodio più succulento è del 42’. Errato retropassaggio di Celli verso Cardinali, si avventa sul pallone Saraniti in spaccata, spedendo clamorosamente a lato.

Qualcosa di simile, con modalità diverse, avviene al 3’ della ripresa. Ercolano in area piccola sul filo del fallo di fondo appoggia all’indietro per Jefferson, che centra in pieno Versienti sulla linea di porta a protezione di Chiorra.

Incassata la paura da ambo le parti, il match si rende scorbutico per effetto dell’atteggiamento del Taranto, che spegne sul nascere ogni manovra dai pontini, pressando in ogni zona del campo.

All’improvviso si accende il Taranto sfruttando il passo di Versienti sulla destra. Ed è da un cross del terzino, che nasce la girata di Saraniti sventata sulla linea da Celli.

Nella parte conclusiva Di Donato le prova tutte, procedendo ad un triplo cambio ma il risultato non cambia. Finisce 0-0 il match al Francioni, il Latina rimane comunque sempre attaccato al treno playoff.

LATINA (3-5-2): Cardinali; Carissoni, Celli, De Santis; Ercolano (38’st Teraschi), Di Livio, Barberini (32’st Amadio), Tessiore, Nicolao (38’st Sarzi Puttini); Sane, Jefferson (38’st Carletti).

A disp. Ciammaruconi, Tonti, Marcucci, Atiagli, D’Aloia, Rossi.

All. Di Donato.

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Versienti, Zullo (1’st Riccardi), Benessai, De Maria; Civilleri, Marsili; Falcone (12’st Santarpia), Giovinco (32’st Barone), Mastromonaco; Saraniti (44’st Labriola).

A disp. Loliva, Antonino, Tomassini, Ferrara, Riccardi, Bellocq, Turi, Guastamacchia, Labriola, Cannavaro.

All. Laterza.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa

ASSISTENTI: Ferraioli di Nocera Inferiore – Catani di Fermo

QUARTO UFFICIALE: Borriello di Arezzo

AMMONITI: Celli, Nicolao.

NOTE: Angoli 3-6. Rec. pt 2’, st 4’.