Benacquista, il punto dopo le prime due settimane di preparazione

Per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket le prime due settimane di preparazione si sono concluse con uno scrimmage con la compagine di Sant’Antimo, militante in Serie B.

Il test è andato in scena a porte chiuse sul parquet del palazzetto dello Sport di Frosinone.

Si è trattato fondamentalmente di un allenamento congiunto, ma il test è stato utile allo staff tecnico nerazzurro per verificare alcuni aspetti tecnici e agli atleti per proseguire nel loro percorso di conoscenza in campo, per quanto la squadra non sia ancora al completo.

È, comunque, ormai imminente l’arrivo dello statunitense Terry Henderson, così come il rientro di Aristide Mouaha, e sarà, quindi, in occasione della prima partita di Supercoppa che si potranno vedere le reali e totali caratteristiche del gruppo.