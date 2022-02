Benacquista Latina Basket, sconfitta onorevole a Ferrara

Una sfida combattutissima sul parquet di Ferrara, con il punteggio record di 114-108, senza nemmeno passare per il supplementare.

Rimane la consapevolezza dell’ennesima dimostrazione di tenacia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket e il sapore amaro della sconfitta. Pontini abili nel rimontare anche da un importante -15, capaci di ribattere colpo su colpo grazie alla particolare verve realizzativa di Jackson, ma in generale grazie all’impegno profuso da tutti i giocatori del club latinense, ognuno pronto a dare qualcosa in più per cercare di sopperire all’importante assenza di Aka Fall.

Così coach Gramenzi a fine partita:

«Usciamo a testa alta da una sfida molto difficile contro un avversario che ha fatto una grande partita, sbagliando davvero poco e tirando con delle ottime percentuali. Ferrara è una squadra forte, noi abbiamo preso i nostri rischi, loro sono stati bravi, ma noi abbiamo sempre lottato, siamo rientrati con forza in partita e abbiamo combattuto fino alla fine.

Abbiamo disputato 7 partite in un tempo ristretto e sono state tutte tirate, ma ora il tempo stringe e il margine di errore diminuisce, quindi dobbiamo tornare alla vittoria. Speriamo sia possibile poter reintegrare anche Fall al più presto, ma per avere notizie più precise dovremo attendere la prossima settimana quando lo staff medico ci darà indicazioni al riguardo».

Il campionato tornerà direttamente il 6 marzo in casa contro Forlì, visto che è stata rinviata al 12 marzo il match interno con San Severo.

Il motivo è convocazione ricevuta dall’atleta nerazzurro Aristide Mouaha per prendere parte alle gare con la Nazionale camerunense, che si terranno in Dakar in occasione della finestra di qualificazione per il Campionato del Mondo.

Top Secret Ferrara vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket 114-108 (25-23, 55-49, 80-74)

Top Secret Ferrara: Mayfield 33, Pacher 28, Vencato 11, Fantoni 6, F 2abi 15, Petrovic, Vildera, Panni 7, Filoni 7, Manfrini n.e., Galliera n.e., Zampini 5. Coach Leika, Carretto, Maione

Tiri da 2 61% (22/36), tiri da 3 61% (17/28), tiri liberi 70% (19/27)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 7, Passera 8, Veronesi 9, Mouaha 6, Jackson 35, Henderson, 19 Bozzetto 12, Radonjic 7, Tarozzi n.e. Ambrosin 5.

Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 42% (19/45), tiri da 3 48% (17/35), tiri liberi 86% (19/22)