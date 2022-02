Latina – Avellino, cresce l’attesa. La Curva Nord chiama a raccolta i tifosi 

Conto alla rovescia per Latina – Avellino, anticipata alle 18 di domani sera. Un match diventato di cartello grazie all’exploit dei pontino, che si sono portati al settimo posto e a 7 punti dai quotati irpino.

Interessante il conforto tra Di Donato, tecnico emergente e monitorato da club di categoria superiore e Gautieri, ex nerazzurro artefice di in’insperata salvezza diretta in Serie B nella stagione 2015/2016.

Per l’occasione il gruppo organizzato “Leone Alato” chiama a raccolta i tifosi a polare e colorare gli sparti con sciarpe e bandiere.

Il biglietto per la Curva Nord è di € 12,00. Ridotto possessori fidelity card Latina, donne ed over 65 € 8,00, ridotto under 14 € 1,00.

Sui canali social del club sono consultabili i prezzi degli altri settori.

Prosegue, per tutti isettori intanto la promozione per i possessori della fidelity card rilasciata dal gestore della biglietteria elettronica Ciaotickets all’indirizzo

https://www.ciaotickets.com/abbonamenti/latina-calcio-fidelity-card i quali potranno usufruire dello sconto sull’acquisto dei biglietti per assistere alla partita in programma al Francioni.

Prevista, inoltre, la promozione degli under 14 che accederanno a qualsiasi settore dello stadio (escluso settore ospiti) al costo di un euro. I possessori della fidelity card dovranno mostrarla alla biglietteria per richiedere lo sconto e all’ingresso dello stadio il giorno della partita.

Al botteghino dello stadio Francioni, invece, l’acquisto è previsto con i seguenti orari:

lunedì 21 febbraio dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00;

martedì 22 febbraio dalle 10,00 e fino alla fine del primo tempo.

I possessori di acquisto online dovranno stampare il biglietto elettronico per il suo utilizzo con i tornelli di accesso.