Benacquista Latina, rescinde Lautier-Ogunleye

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente di aver esercitato la clausola rescissoria del contratto stipulato con l’atleta Dwayne Lautier-Ogunleye.

Il Presidente Commendator Lucio Benacquista, la dirigenza, lo staff tecnico e tutta la società nerazzurra salutano e ringraziano Dwayne per l’impegno profuso nel corso del periodo trascorso a Latina vestendo la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

Allo stesso tempo augurano al giocatore le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

Nel frattempo i nerazzurri si prepareranno per la prossima di campionato che, però, non sarà contro la Givova Scafati, valevole per l’ultima giornata del girone di andata, e in programma al PalaBianchini per domenica 16 gennaio 2022 alle 18, per motivi precauzionali, visti i contagi registrati nel gruppo della squadra avversaria, con l’”ok” della Federazione Italiana Pallacanestro, tra le due società è stato concordato il rinvio della gara a mercoledì 9 febbraio 2022 alle 20, sempre al PalaBianchini.