Giornata delle donne, il messaggio dai Vigili del Fuoco

Per celebrare la Giornata internazionale dei diritti della donna, i Vigili del Fuoco, hanno voluto far sentire il proprio augurio e la propria vicinanza a tutte le donne tramite il seguente comunicato:

“L’8 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei diritti della donna, dedicata alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali, economiche del genere femminile e al ricordo delle discriminazioni e delle violenze che le donne hanno subìto e che ancora subiscono in tante parti del mondo.

L’origine della festa della donna, infatti, è legata alla rivendicazione dei diritti della donna, primo fra tutto il diritto di voto.

Il partito socialista americano decise di organizzare per l’ultima domenica di febbraio del 1909 una manifestazione per il voto alla donne. Il 23 febbraio 1909, dunque, negli Stati Uniti, si ebbe la prima giornata della donna. In alcuni paesi europei, come la Germania, l’Austria, la Svizzera e la Danimarca, la giornata della donna si tenne per la prima volta domenica 19 marzo 1911. Le celebrazioni si interruppero allo scoppio della prima guerra mondiale fino all’8 marzo 1917 quando le donne di San Pietroburgo organizzarono una grande manifestazione per reclamare la fine della guerra. Il successo della manifestazione fece sì che, il 14 giugno 1921, la Seconda conferenza internazionale delle donne fissò all’8 marzo la Giornata internazionale delle donne in modo da avere un giorno comune per tutti i paesi.

In Italia la prima giornata della donna si festeggiò nel 1922.

Quest’anno, la Giornata internazionale delle donne ha come tema “Le donne in un mondo del lavoro in evoluzione: verso un pianeta 50-50 nel 2030” e mira a favorire l’accesso globale alla formazione di qualità e all’apprendimento continuo e a raggiungere l’uguaglianza di genere.

In questo ultimo decennio la presenza femminile nei Vigili del fuoco è più che centuplicata, le donne continuano a portare il loro fondamentale contributo in tutti i ruoli dell’organico del Corpo e partecipano attivamente alla sicurezza e alla salvaguardia della popolazione su tutto il territorio nazionale.

I Vigili del fuoco sono al fianco di tutte le donne, in Italia e nel mondo,

Non solo l’otto marzo”.

Si è svolta inoltre un cerimonia nella sede centrale dei Vigili del Fuoco di Latina:

Nello specifico questa mattina si è svolto un breve incontro per il riconoscimento all’attività svolta nel Comando di Latina dalla componente femminile e con il quale il Comandante Provinciale Stefano Smaniotto ha salutato e ringraziato le Donne che operano presso il nostro Comando, sia nei ruoli operativi che amministrativi, nella “giornata internazionale dei diritti della Donna” donando loro una mimosa.