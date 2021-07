Benacquista, ufficializza l’entrata di Giovanni Veronesi nella Latina Basket

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket annuncia ufficialmente di aver siglato un accordo annuale con l’atleta Giovanni Veronesi, che farà parte dell’elenco nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2021/22.

Veronesi, guardia/ala piccola, classe 1998 è reduce da una brillante stagione con la maglia della Fortitudo Agrigento con cui ha sfiorato la promozione in Serie A2. Per l’atleta nativo di Brescia, che è stato anche il terzo migliore Under 21 di Serie B della stagione 2020/21, il campionato si è concluso con 16.3 punti, 4.2 rimbalzi e 2 assist di media a partita.