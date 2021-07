Sport Estate Games, oggi e domani protagonisti lido Arca Enel e Sandalo

Prosegue l’iniziativa organizzata dal Comitato Provinciale OPES Latina. Per oltre un mese, saranno proposte sei attività su tutta la Marina di Latina che coinvolgeranno bagnanti e non solo in maniera gratuita.

Dopo il via ufficiale del 7 luglio con il Kusi Beach Club ed il Lido Circello che hanno ospitato in due giornate tornei di briscola, bocce, calcio balilla, play station, ping pong e tiro alla fune, si prosegue a gonfie vele presso gli altri stabilimenti.

Oggi lunedì 12 luglio, il I° Trofeo Sport Estate Games ho proposto presso il Lido Arca Enel i tornei di briscola, play station e calcio balilla. Mentre domani ospiterà il tiro alla fune, le bocce ed il pong pong. Attività, queste ultime, che invece oggi sono state attuate in contemporanea presso il Lido del Sandalo.

Domani invece al Sandalo briscola, play station e calcio balilla.

Ricordiamo che a prendere parte alle attività è il 90% degli stabilimenti, con un calendario lungo e variegato che si realizzerà su ben 26 strutture.

Il divertimento per tutti è assicurato, non resta che lasciarsi coinvolgere nel trofeo e qualificarsi per la finale per portare il proprio stabilimento alla vittoria.

L’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Latina, promossa da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus, proseguirà fino a metà agosto per il gran finale che decreterà lo stabilimento vincitore. A sponsorizzare ufficialmente l’evento, importanti realtà locali: Bodema, Sport85, Bianchi Assicurazioni, Conad e Latina Corriere.it che è media parter dell’iniziativa.

Ecco i prossimi imminenti appuntamenti: 9 luglio presso il Tulum, 12 e 13 luglio presso Arca Enel e Lido del Sandalo, 14 e 15 luglio presso Lido Satricum Marechiaro e Tropicana Lido.

Per tutte le info seguire i canali social dedicati Sport Estate.