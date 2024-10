Bimbo morto schiacciato nel nastro trasportatore a Terracina: lo zio a processo

Lo zio di Osif, vittima di un tragico incidente avvenuto il 12 settembre 2018 a Terracina, è a giudizio per la morte del nipote. L’incidente ha visto la morte del piccolo Osif, di 4 anni, schiacciato da un nastro trasportatore nell’azienda agricola di famiglia. Lo zio del bambino è ora a processo, accusato di omicidio colposo per imperizia e negligenza. Durante il processo è emerso che lo zio avrebbe azionato il macchinario senza assicurarsi che i rulli fossero provvisti di rete protettiva, e non avrebbe disattivato l’impianto né chiuso la porta del capannone, permettendo al bambino di accedere all’area pericolosa mentre il nastro era ancora in funzione.

Il bambino è rimasto incastrato con le braccia tra i rulli, riportando fratture multiple e traumi che ne hanno causato la morte, nonostante il tentativo di soccorso al policlinico Gemelli di Roma.

La prossima udienza del processo è fissata per il 21 novembre, quando saranno ascoltati la madre del bambino e il suo compagno, che non si sono costituiti parte civile.