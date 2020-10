Lavori alla condotta Sardellane, 6 comuni senza acqua: previste autobotti

Un’ interruzione idrica è stata programmata nei comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina dalle 20 di martedì 3 novembre con ripristino previsto per le prime ore della mattinata di mercoledì 4 novembre.

I tecnici interverranno in contemporanea su tre diversi cantieri dislocati lungo i 10 km della condotta per eliminare le perdite rilevate sul tracciato e garantire un più efficiente servizio a tutte le utenze servite. Si tratta di lavori particolarmente importanti e delicati in quanto la condotta oggetto della riparazione è la principale arteria di adduzione del territorio e rifornisce oltre 120.000 cittadini della pianura pontina.