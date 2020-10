Novità in casa Top Volley Cisterna con l’arrivo del nuovo coach Slobodan “Boban” Kovač, eletto nel 2019 miglior allenatore d’Europa.

Dopo l’esonero di Tubertini, sarà il serbo a guidare il team pontino per cercare di portare a casa risultati positivi e tornare a vincere.

“La Top Volley è formata da un gruppo di buoni giocatori che finora, per vari motivi, non sono riusciti a dare il massimo e di conseguenza non sono riusciti a vincere le partite – commenta Boban Kovač – Spero che con il mio arrivo le cose potranno cambiare e che insieme cominciamo ad avere risultati positivi. Dobbiamo avere la testa sempre alta, abbiamo obiettivi da raggiungere, dobbiamo anche essere positivi e consapevoli che la nostra strada sarà tutta in salita. Sono molto contento di essere qui alla guida della Top Volley Cisterna”.

Slobodan “Boban” Kovač all’età di 53 anni è stato vincitore dell’ultimo campionato europeo da allenatore della nazionale della Serbia e trionfatore anche della Challenge Cup 2018/2019 con il Belgorod. Nella sua carriera da giocatore invece, ha vinto l’oro alle olimpiadi di Sydney 2000 e il bronzo a quelle di Atlanta 1996. Ha centrato due scudetti in Serbia e in Turchia. In Italia negli anni Novanta, ha giocato alla Lube, a Matera, Molfetta e Agnone.

In merito alla Superlega italiana Kovač commenta: “È il miglior campionato del mondo ed è evidente che tutti vogliano essere qui. Le mie aspettative sono quelle di fare al massimo il mio lavoro e allo stesso tempo di provare ad avere buoni risultati insieme con i ragazzi”.

Prossimo appuntamento per la quinta di campionato, mercoledì 14 in trasferta a Perugia. L’inizio del match è stato posticipato dalla Lega alle 20.40.