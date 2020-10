In auto con gli amici, trovato con 38 grammi di hashish: 19enne ai domiciliari

In auto con gli amici un 19enne è stato trovato in possesso di 6 involucri di hashish del peso di 6.30 grammi complessivi.

A fermare la vettura, guidata da un 18enne del capoluogo, sono stati ieri sera a Latina i carabinieri. A seguito di perquisizione personale è stato scoperto che il 19enne, di origini romene, aveva nella tasca dei pantaloni la sostanza stupefacente e 40 euro in contanti.

Nella sua abitazione sono stati invece rinvenuti, nascosti in camera da letto, 7 involucri per un peso complessivo 8,26 grammi e un ulteriore involucro contenente 26 grammi della stessa sostanza. Sequestrati anche 525 euro ritenuti provento dello spaccio, 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il giovane è ora agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.