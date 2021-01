Bollettino Covid. Sono 181 i nuovi casi nelle ultime 24 ore

LATINA – Diffuso il nuovo bollettino Covid dalle Asl di Latina. Nelle ultime 24 ore sono segnalati 181 nuovi contagi in provincia.

Un solo decesso è registrato a Sezze. Le persone guarite sono 71.

La ASL precisa che in merito ai dati trasmessi il 23/01/21, si tratta di dati relativi a pazienti già presi in carico dalla ASL di Latina nei mesi scorsi (dei quali 405 già guariti) e per i quali è stato eseguito un riallineamento di controllo.

Di seguito il dettaglio del bollettino SARS COVID-19 del 24/01/2021

Latina 27

Aprilia 18

Formia 18

Cisterna 18

Gaeta 12

Terracina 11

Fondi 10

Sezze 10

Itri 9

Minturno 8

Priverno 8

Roccagorga 6

Sermoneta 5

Sonnino 5

Rocca Massima 3

Sabaudia 3

Pontinia 2

Castelforte 2

Cori 2

Norma 1

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano 1

Spigno Saturnia 1

TOTALI 181