SABAUDIA – Buoni spesa al tempo del Covid per venire in contro alle famiglie, anche quelle costituite da un solo membro, in condizioni di disagio economico e sociale. Il Comune di Sabaudia ha riaperto i termini, pubblicando un avviso sul proprio sito.

Bisogna andare sulla sezione Notizie ed Informazioni, per prendere in visione dettagli e requisiti per la partecipazione e il modulo da compilare.

Le domande possono essere inoltrate, mediante apposito modulo e con allegato il documento di identità (in corso di validità), fino ad esaurimento dei fondi disponibili, di cui sarà dato avviso sul sito del Comune di Sabaudia, all’indirizzo di posta ordinaria sanitaistruzione@comune.sabaudia.latina.it. La domanda si può anche consegnare a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

E’ possibile reperire il modulo cartacea per la domanda anche presso il Segretariato Sociale, c/o Cooperativa Sociale Ninfea in via Parco Nazionale n.10. Per informazioni, contattare i numeri 353-3145709 e 353-3145516, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

Per la consegna dei buoni spesa, terminata l’istruttoria dei Servizi Sociali, saranno contattati gli aventi diritto ai numeri telefonici o indirizzi mail riportati sulla domanda. L’assegnazione verrà effettuata fino all’esaurimento delle somme trasferite al Comune secondo l’ordine di assunzione delle domande al Protocollo. Sarà pubblicato sul sito dell’Ente apposito avviso per comunicare l’avvenuto esaurimento dei fondi disponibili.

I buoni potranno essere spesi esclusivamente negli esercizi commerciali aderenti alla iniziativa esibendo il documento d’identità.