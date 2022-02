Brutta sconfitta per la Top Volley Cisterna, Milano si impone 3-0

Ottava giornata di ritorno al Palaspoirt di Cisterna. Sul taraflex pontino si affrontano Cisterna e Milano. Nel sestetto iniziale coach Soli schiera al centro la coppia Zingel-Bossi, di banda Rinaldi e Maar, capitan Baranowicz in regia, opposto Petar Dirlic, libero Mimmo Cavaccini. Roberto Piazza si affida all’ex Jean Patry opposto al giovane Porro, altro ex Ishikawa martello con Jaeschke, centrali Matteo Piano e Chinenyeze, libero Pesaresi. Parte bene Milano che è subito avanti, ma Cisterna rimane incollata agli avversari grazie a Rinaldi, 8-7. La Top Volley cresce e trova consistenza con le giocate di Baranowicz che riesce a smarcare Dirlic, coach Piazza alterna i centrali per ridare smalto ai suoi che trovano di nuovo il vantaggio, 17-15. Nel finale di set Milano riesce a portarsi avanti di tre lunghezze e mantenere il vantaggio grazie alle palle messe a terra da Matteo Piano, chiude il set Ishikawa da posto quattro, 25-21. Milano parte forte anche nel secondo set e si porta avanti con gli attacchi centrali innescati da Porro per Piano e Ishikawa, 8-4. Cisterna in difficoltà, Soli cambia Baranowicz con Giani e gli ospiti approfittano del blackout dei bianco blu, portandosi avanti 15-6. Milano controlla il vantaggio e incrementa per i troppi errori di Cisterna, 25-11. Terzo set giocato punto a punto con i padroni di casa che ritrovano continuità,

9-8 per gli ospiti. Una magia di Baranowicz che in ginocchio serve Zingel, l’australiano mette a terra la palla del 13-12. Cisterna non molla e Rinaldi smarcato da Baranowicz non perdona, 17-16. Milano non si scompone, ritrova il vantaggio con Ishikawa, 23-20. Ace di Wiltemburg si va ai vantaggi, 24-24. Chiude l’incontro Jaeschke con un ace, 26-24.

Il tabellino:

Top Volley Cisterna – Allianz Milano: 0-3 (21-25; 11-25; 24-26)

Top Volley Cisterna: Zingel 1, Cavaccini (L), Saadat 1, Wiltenburg 1, Giani, Maar 13, Rinaldi 6, Dirlic 11, Picchio (ne), Bossi 2, Baranowicz, Raffaelli 3. All.: Fabio Soli.

Allianz Milano: Chinenyeze 8, Staforini (L), Daldello, Romanò 1, Maiocchi (ne), Patry 8, Piano 10, Mosca (ne), Ishikawa 13, Djokic (ne), Porro 3, Jaeschke 11, Pesaresi. All.: Roberto Piazza.

Note:

Top Volley Cisterna: ace 4, err.batt. 11, ric.prf. 30%, att. 42%, muri 1.

Allianz Milano: ace 6, err.batt. 14, ric.prf. 52%, att. 49%, muri 9.

Mvp: Yuki Ishikawa (Allianz Milano)