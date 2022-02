Al Palafight di Latina lo Stage di Karate Tradizionale

Si è svolto, presso il Palafight, lo STAGE DI KARATE TRADIZIONALE, condotto dai Maestri Nadia Ferluga 8° dan, Michele Scutaro 7° dan, ,Ludovico Ciccarelli 7°dan.

L’importante evento è stato coadiuvato dalla Fesik Lazio e da Sabrina Tucci, direttrice tecnica dell’ASD SAKURA KARATE, che svolge i suoi corsi presso il Palafight.

L’evento si è svolto rispettando le norme di sicurezza in merito all’emergenza sanitaria e, nonostante la fase ancora delicata per gli appuntamenti sportivi, ha riscontrato un ottimo successo, registrando una massiccia presenza del club latinense ma anche di praticanti provenienti da altre città, come il Dojo Fitness del Maestro Marra di Ferentino e di altri karateka provenienti da Lombardia e altre regioni.

L’appuntamento è degno di nota per l’alto profilo tecnico dei maestri impegnati nelle lezioni, ricche di un’intensità propria di un’arte marziale antica come il karate, disciplina che tiene allenato il corpo e, attraverso l’allenamento costante negli anni, forma lo spirito e il carattere dei suoi praticanti. Elementi ampiamente dimostrati sul tatami, a partire dalla Maestra Nadia Ferluga, 74 anni, spirito da guerriera e movenze da gazzella.